PF apreende 35 kg de cocaína embalada com imagem do padroeiro dos traficantes

A Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE-AM) apreendeu, nesta quinta-feira (24), 35 kg de cocaína dentro de malas de viagem em uma embarcação na calha do Rio Solimões. O curioso dessa apreensão é que cada tablete da draga estampa em destaque a imagem do santo mexicano Jesús Malverde, considerado o padroeiro dos bandidos e narcotraficantes.

De acordo com a Polícia Federal do Amazonas, a apreensão foi feita durante fiscalização realizada nesta madrugada. O entorpecente estava sendo transportado em malas de viagem por três indivíduos em uma embarcação do tipo recreio, advinda de Fonte Boa, município do interior do Amazonas, distante 696 km de Manaus.

Segundo a Polícia Federal, um dos presos apresentou documento falso aos policiais federais, pois se encontra na condição de foragido da Justiça. O mesmo já possui diversas passagens criminais por tráfico de drogas.

Narco-santo

Jesús Malverde, possivelmente nascido como Jesús Juárez Mazo (1870-1909), também conhecido como o “bom bandido”, “anjo dos pobres”, ou o “narco-santo”, é um herói folclórico, do estado mexicano de Sinaloa. Ele é um “Robin Hood”, que se supõe ter roubado dos ricos para dar aos pobres.

Ele é celebrado como um santo popular por alguns, no México e Estados Unidos, especialmente entre aqueles envolvidos no tráfico de drogas.

Fonte: Acrítica.com