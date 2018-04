PESQUISA POPULAR, APONTA QUE O GOVERNADOR TEM UM CANHÃO SEM BALAS

O resultado da primeira pesquisa eleitoral no Amazonas apontou a provável derrota do governador Amazonino Mendes (PDT) em quase todos os cenários da pesquisa popular, Amazonino recuou e anulou o abono salarial de seus secretários, subsecretários e chefes da administração indireta. Em crise desde o início do ano, quando desarrumou de vez sua gestão, com escândalos de um “muro” de arrimo em sua mansão, o governador sentenciou sua queda popular, ao tentar postergar o aumento salarial e as promoções dos cabos e soldados da polícia militar. Após a resistência e queda de braço desnecessária, quedou-se diante dos policiais, após teimar em não conceder a reivindicação da categoria.

Amazonino Mendes, após achar que tudo estava controlado bateu de frente com a classe de educadores, que tiveram que chegar ao “extremo” de suspender as aulas por quase 30 dias. Mais uma vez o governador perdeu popularidade ao alegar que, o estado estaria quebrado e não poderia conceder o aumento dos professores, tendo que, conceder o aumento aos educadores, na base da pressão.

depois de tentar conter os reajustes da segurança e da educação na “marra”, o governador bonzinho, amável nas redes sociais, aumentou o salário dos servidores da saúde e com o abuso do poder que tem, acabou concedendo um aumento salarial de mais de 100% aos secretários, subsecretários e chefes da administração indireta, tendo que recuar por força de lei, após mais uma repercussão negativa de sua gestão administrativa.

O QUE FEZ AMAZONINO, NÃO SER UM CARA LEGAL

A incompetências de seus secretários, ao ajudarem o executivo estadual, tomar decisões importantes e de grande repercussão eleitoral, condenando o governador a cair no descrédito popular. Amazonino que dizia estar quebrado, mostrou que mentiu aos seus servidores, ao brincar com os gastos públicos, como se nada tivesse ocorrido até então. Todas as medidas do governador nos últimos dias, foram como um tiro no “próprio pé”, pois, os resultados foram desastrosos. Agora

seus secretários, não conseguem reverter a situação e o que é “pior”, ou o “Negão” muda seu rumo, ou entrará para a história política do estado mais uma vez, perdendo uma reeleição estando no cargo, como já ocorreu quando esteve na prefeitura de Manaus.

LIDERANÇAS POLÍTICAS DESCONFIADAS

Quem confia no Amazonino? Esta pergunta ecoa nos bastidores políticos da capital e do interior. Quando você vai fazer uma compra no crediário, as empresas vasculham sua história, seu comportamento e capacidade de quitar suas dívidas contraídas antes, de lhe conceder o crédito, não é verdade? Assim estão as lideranças, desconfiadas, isoladas, e relembradas agora na proximidade do pleito eleitoral. Mas a história do governador que “AMA” o Amazonas, é de que, enganou o senador OMAR AZIZ e seus aliados, enganou o prefeito de Manaus ARTUR NETO e seus seguidores, deu baile em alguns deputados, e simplesmente cortou relação com quem o ajudou em sua eleição! Agora a conta chegou, e a fatura de crédito está comprometida, tornando o AMAZONINO MENDES impopular e em queda eleitoral significativa, parece até que cada chute que dá em direção ao “gol” a bola vai pra lateral, por falta de direção correta.

A pesquisa do “DURANGO” nos deu uma única certeza, a de que o canhão do Amazonino no “Parque do Mindú” está sem bala, e por isso desprotegido dos ataques diários que sofre, nos jornais e mídias sociais.