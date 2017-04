Pelotões da 4ª CIPM DE LÁBREA efetuará “Operação Tiradentes” em três municípios da Calha do Purus

Na próxima quinta-feira (20), a partir das 14h00, a Polícia Militar do Estado do Amazonas, através da 4ª Companhia independente da Polícia Militar de Lábrea, sob o Comando do Tenente Laurênio Silva, realizará o lançamento da “Operação Tiradentes” em três municípios do Sul do Estado do Amazonas.

De acordo com o Ten. Laurênio Silva, Comandante da 4ª CIPM DE LÁBREA, a ação será realizada nos municípios da Lábrea, Canutama e Tapauá na Calha do Purus. A operação iniciará no Quartel da Polícia Militar, (Bairro nossa senhora de Fátima) e terá continuidade a nos dias 21, 22, 23 e 24 de Abril, e ao final de semana será prolongado, com ações de saturação nas áreas com maior incidência de trafico de drogas e roubo, a fim de aumentar a sensação de segurança nas áreas ocupadas pela Polícia Militar do Município de Lábrea – AM. Valer ressaltar que a “Operação Tiradentes”, contará com o apoio de pelotões da 4ª CIPM DE LÁBREA a qual, polícias militares que fazem parte dos GUARDIÕES DO PURUS estarão proporcionando aos cidadãos amazonenses por meio de ações e operações de prevenção e manutenção da ordem pública maior sensação de segurança.

A Operação recebe esse nome, alinhada com os propósitos de nossa nação, porque visa contribuir, de forma significativa, para o exercício primordial do Estado, que é a promoção da segurança, condição essencial para a vida em sociedade, a existência da democracia e a realização das outras funções do Estado, como saúde, educação, dentre outras, assim como da iniciativa privada, por meio do turismo, comércio, lazer, geração de emprego, renda e condições desejáveis de vida. Pontuou o Comandante da 4ª CIPM DE LÁBREA, Ten. Laurênio Silva.

Matéria : Romário Vieira / Portal do Amazonas

Com informações da Polícia Militar de Lábrea