PEGOU MAL AS DECLARACÕES DO VEREADOR IVO DIAS, A RESPEITO DO CANTOR GUSTTAVO LIMA

O que parecia desprezo do cantor ao povo presente no aeroporto municipal, na chegada do cantor Gusttavo Lima, na verdade não passou de um mal entendido.

O cantor e sua equipe de músicos ao chegarem no aeroporto foram surpreendidos por um grande número de pessoas que aguardavam a comitiva do governador Amazonino Mendes que também chegaria logo em seguida.

A equipe de produção do cantor não permitiu que o mesmo viesse a pé e, passasse no meio da multidão, a informação gerou descontentamento de algumas pessoas presentes que se sentiram decepcionadas com as regras da produção em relação a chegada do cantor a Humaitá. Após a noticia de que o cantor só desceria do avião com a chegada de um veículo para levá-lo ao Hotel, o vereador Ivo Dias, fez uso da rede social Facebook e grupos de whatsapp para reclamar é desqualificar a atitude da produção do cantor.

Nossa equipe de reportagem tentou gravar entrevista sobre o fato com os produtores que, de forma gentil nos respondeu aos questionamentos, mas preferiram não se pronunciar sobre o fato publicamente. Sobre a decisão de não descer e passar no meio do povo, a produção disse que, já ocorreu uma série de problemas de descontroles de comportamentos anteriormente, e que por isso, para a segurança do artista ficou decidido entre a produção, e o cantor que, não poderiam acontecer novos riscos desnecessários.

Perguntei se eles tinham alguma coisa contra a população humaitaense em especial, responderam que, de forma alguma, e que a suspensão desse tipo de liberação se deu em outras cidades onde o cantor teve algumas escoriações como arranhões de unhas de algumas fãs que, no desejo de abraca-lo e não conseguir acabaram ferindo o artista. Antes de finalizar suas justificativas, eles fizeram questão de esclarecer que nada a respeito, dos fatos mencionados, é relacionado ao povo de Humaitá, e que, o cantor disponibiliza aos contratantes um número “x” de fotos e autógrafos no camarim com a presença dos seguranças contratados. Sobre as palavras proferidas pelo *VEREADOR IVO DIAS*, a produção preferiu não responder as acusações por entender que o parlamentar foi infeliz em suas palavras.

A repercussão das declarações do vereador em rede social, causou descontentamento em fãs e admiradores do cantor, que entenderam o oportunismo político do mesmo em se posicionar desta forma.

O cantor Gusttavo Lima ao tomar conhecimento do caso, chamou a atenção do produtor responsável, dizendo que isso deveria ter sido evitado, muito antes do avião pousar no aeroporto.

Bom é isso, se o caso repercutiu bom ou ruim cabe a interpretação de cada leitor.

Texto: Chaguinha de Humaitá

Acrítica de Humaitá.