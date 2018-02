PEDRO ELIAS E EVANDRO MELO LIBERADOS PARA PRISÃO DOMICILIAR

Os ex-secretários Pedro Elias, da Saúde e Evandro Melo, de Administração deixam nesta quarta-feira o Centro de Detenção Provisória Masculina II, localizado no quilômetro 8 da BR 174 (Manaus/Boa Vista) onde estavam presos desde o dia 31 de dezembro de 2017. Os dois tiveram ontem (30) a prisão preventiva convertida em domiciliar por decisão do Tribunal Regional Federal de Brasília (TRF1), em Brasília.

As defesas tanto de Pedro Elias como de Evandro Melo, ingressaram no TRF1 depois da liberação de Afonso Lobo, ex-secretário de Fazenda, pedindo a extensão de benefícios.

Ontem o juiz federal Bruno César Bandeira Apolinário, convocado pelo TRF1, converteu a prisão preventiva de Evandro Melo, irmão do governador cassado, José Melo, preso hoje no Centro de Detenção Provisória Masculina II, em domiciliar.

Os ex-secretários foram presos por conta da operação da Polícia Federal “Custo Político”, um desdobramento da operação “Maus Caminhos” que desarticulou um esquema que desviou mais de R$ 110 milhões da saúde do Amazonas, de acordo com denúncia do Ministério Público Federal, comandada pelo médico e empresário Mouhamad Moustafa.

O também ex-secretário de Saúde, Wilson Alecrim foi o primeiro a deixar o CDPM, dia 11, por meio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região de Brasília ele conseguiu a prisão domiciliar.

No pedido feito junto ao TRF1, a defesa alegou que Alecrim precisa realizar um tratamento de saúde em São Paulo devido a um câncer de próstata.

