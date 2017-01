Pedro Elias deixa a SUSAM

Secretário afirmou que optou por sair da cargo para cuidar de assuntos pessoais e diz que enfrentou as piores crises da história. “Isso consome a saúde da gente”

O secretário de Estado de Saúde (Susam), Pedro Elias, confirmou nesta segunda-feira (30) que irá deixar a pasta. O último compromisso como titular da secretaria será na manhã desta terça-feira (31), onde comandará a reunião do Conselho Estadual de Saúde, em que é presidente.

“Preciso cuidar de alguns assuntos pessoais, da minha saúde. Sempre tratei todo mundo com respeito, estou fazendo uma transição muito boa, sempre atendo, converso. Eu enfrentei a pior crise financeira e política da história do Amazonas e mantive a minha cabeça erguida, só que isso tem um limite, consome a saúde da gente. Mas saio tranquilo, estou em paz com o governador (José Melo). Eu que pedi para deixar o cargo”, disse Elias.

Na pauta da reunião do Conselho está a avaliação dos relatórios de gestão do primeiro e segundo quadrimestre de 2016. Ex-diretor-presidente da Fundação do Coração Francisca Mendes, Pedro Elias, foi anunciado como novo secretário de Estado da Saúde no dia 24 de junho de 2015. No dia 1° de julho o governador José Melo nomeou oficialmente o médico como titular da Susam.

Pedro Elias ganhou destaque com o trabalho que desenvolveu no hospital – que se tornou referencial da cardiologia na rede pública do Estado. À época, esse foi um dos pontos principais para sua escolha para secretário da Susam.