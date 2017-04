Passageira morre em voo que saiu do Peru

Uma passageira que viajava de Lima, no Peru, para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, morreu na madrugada deste domingo (16), antes do desembarque na capital gaúcha. Os detalhes sobre a morte da mulher ainda não foram divulgados pela companhia aérea.

Segundo informações do G1, a vítima foi identificada como Luci Elisa Berwig. Na manhã deste domingo, o corpo da mulher já estava no Departamento Médico Legal (DML) pela manhã. Também não foi informada a causa da morte.

Fonte: Notícias ao Minutos com informações do G1