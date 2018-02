Parintins se mobiliza em prol a Arlindo Júnior A festa será a abertura oficial do Carnaboi

Arlindo Júnior. Os DJs Alex e Adelino Aguiar, David Assayag, Tony Medeiros, Israel Paulain, Prince do Boi, grupo Toada de Roda e Banda Swingueira são as atrações da festa solidária.

Parintins se mobiliza em prol a Arlindo Júnior

Cantor Arlindo entre Caprihoso e Garantido na festa do ano passado niver da cidade (foto divulgação Prefeitura)

Em reconhecimento à toda a trajetória de Arlindo Júnior como ícone do Festival Folclórico e embaixador da cultura parintinense, a Prefeitura de Parintins se mobiliza para realizar uma grande festa destinada a arrecadar recursos financeiros para ajudar no tratamento do Pop da Selva contra um câncer em São Paulo.

O evento será realizado na próxima sexta-feira, 09 de fevereiro, no Show Club Ilha Verde. Toda a arrecadação será revertida ao tratamento do artista. A iniciativa é comandada pelo prefeito Bi Garcia, vice Tony Medeiros, secretários municipais e empresários parintinense que reconhecem toda a importância de Arlindo Júnior para a expansão do Festival no Brasil e no mundo.

A festa será a abertura oficial do Carnaboi Arlindo Júnior. Os DJs Alex e Adelino Aguiar, David Assayag, Tony Medeiros, Israel Paulain, Prince do Boi, grupo Toada de Roda e Banda Swingueira são as atrações da festa solidária.

A venda de ingressos, tururis, mesas e camarotes para o evento filantrópico ocorrerão na entrada do Show Club Ilha Verde e em diversos pontos da cidade. O ingresso com tururis azuis ou vermelhos serão vendidos ao preço de R$ 20,00, enquanto só o ingresso será comercializado por R$ 10,00. Na compra de quatro tururis, o comprador ganha uma mesa automaticamente.

Toda a festa solidária será transmitida ao vivo para todo o Brasil e o mundo através do Facebook oficial da Prefeitura de Parintins.

Secretaria de Comunicação