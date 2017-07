Parceria com municípios leva sinal da TV EM TEMPO para o interior do AM

eO presidente da Associação Amazonense de Municípios (AAM) e ex-prefeito de Itamarati, João Campelo (Pros), esteve na sede do jornal EM TEMPO, para promover um diálogo de expansão do sinal da TV do Grupo Raman Neves (GRN) para os municípios do interior do Estado. O objetivo é que se mantenha os interioranos informados sobre os acontecimentos da capital e do Estado.

De acordo com o presidente da AAM, existe uma importância social e econômica de levar o sinal da TV para o interior do Estado, pelo fato da geração de empregos e o direto de acesso às informações. Ele garantiu ainda que há uma grande dificuldade em obter conhecimento sobre as regras que estão expostas no cenário político e econômico por conta da falta de informação.

Uma das principais dificuldades enfrentadas pelos municípios, segundo João Campelo, vem por meio da questão logística e da falta da comunicação, por isso, ele falou da importância de levar o sinal da TV EM TEMPO até os municípios mais isolados do Amazonas.

João Campelo explicou que a associação quer contribuir para levar o sinal até as comunidades mais distantes, fazendo um elo entre o provedor do sinal e os prefeitos do interior. O presidente da AAM informou que vai iniciar uma conversa com prefeitos das cidades polos, até chegar aos pequenos municípios.

“Temos algumas propostas em conveniar diretamente com a prefeituras, ou até, futuramente, uma conversa entre a associação, o governo do Estado e a TV EM TEMPO, para que a emissora possa oferecer esses serviços aos municípios”, disse João Campelo.

