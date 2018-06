Os homens de Tite precisam de um empate nesta quarta para passar para as oitavas

Brasil x Sérvia se enfrentam nesta quarta-feira, às 15h (horário de Brasília), no estádio Spartak de Moscou, pela última rodada do Grupo E da Copa do Mundo Rússia 2018. A partida será transmitida pela FOX Sports (tv fechada), SporTV (tv fechada) e Rede Globo (tv aberta). O EL PAÍS também faz a cobertura ao vivo, minuto a minuto.

O atacante Douglas Costa e o lateral Danilo, ambos com lesões musculares, estão fora da partida decisiva pela fase de grupos. Afastando a ideia de trocar Willian ou Paulinho, que não agradaram nos dois jogos até aqui, por Fernandinho, Fred ou Renato Augusto, o técnico Tite confirmou que a equipe será a mesma que venceu a Costa Rica por 2 a 0. Portanto, o Brasil jogará com Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Coutinho; Willian, Neymar e Gabriel Jesus. Depois de Marcelo e Thiago, Miranda será o capitão brasileiro na partida.

Com quatro pontos no Grupo E, o Brasil se garante na próxima fase com um empate. Os brasileiros têm a vantagem no saldo de gols contra a Suíça, que também tem quatro pontos, mas a posição da equipe de Neymar e companhia na classificação poderá ser alterada pelo resultado do jogo simultâneo entre suíços e a Costa Rica, que já está eliminada. A Sérvia, com três pontos, depende da vitória para se classificar; a equipe, que tem como destaque o jovem meia Milinkovic-Savic, derrotou a Costa Rica por 1 a 0 na primeira rodada, mas vem de derrota para a Suíça (2 a 1). Fonte: El País Brasil