OPORTUNIDADE DE EMPREGO – Ifro abre processo seletivo para contratação de professores substitutos em Porto Velho

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro), campus Porto Velho Zona Norte, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para contratação de professores substitutos. As vagas são para as áreas de filosofia, economia e desenho técnico, com uma vaga para cada área, sendo a contração por tempo determinado.

CONFIRA O EDITAL

A inscrição é gratuita e deve ser feita até 2 de fevereiro, exclusivamente na Coordenação de Gestão de Pessoas (CGP) da unidade localizada na Avenida Governador Jorge Teixeira, 3146, Setor Industrial, Porto Velho, nos dias úteis, das 8h às 11h30 e das 13h às 17 horas. A seleção será dividida em duas etapas: prova de desempenho didático e prova de títulos.

A prova de desempenho didático será realizada nos dias 19 e 20 de fevereiro presencialmente no Campus Porto Velho Zona Norte, conforme cronograma a ser divulgado no dia 9 de fevereiro no site na instituição. O resultado das provas será divulgado no dia 22 do mesmo mês e a homologação do resultado final do processo seletivo será publicada no dia 27.

A contratação será por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse do Ifro, com lotação no Campus Porto Velho Zona Norte. A remuneração pode chegar a R$ 5.742,14 para cargos de 40 horas semanais, além de outros auxílios.

Dúvidas e mais informações podem ser obtidas através do telefone (69) 2168-3820 ou pelo e-mail [email protected] A lista dos documentos necessários para participar da seleção está disponível no edital que pode ser acessado AQUI.

