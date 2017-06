Operação tapa-buracos recupera ruas de Coari

A prefeitura de Coari vai revitalizar mais de 60 ruas na sede do município com a operação tapa-buracos lançada recentemente pelo prefeito Adail Filho. A medida faz parte de uma serie de melhorias de infraestrutura que estão sendo realizadas na cidade.

As equipes da operação tapa-buracos coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras estão trabalhando a todo vapor. Na última sexta-feira (30), foi a vez da Avenida Ceará no bairro do Urucu e da Rua 2 de Dezembro no bairro do Tauá-Mirim receber a visita das equipes.

Além do tapa-buracos que antecede a operação de recapeamento asfáltico, a secretaria de Obras está com mais de 60 frentes de trabalho entre revitalizações de praças e logradouros públicos, construção da Casa do Cidadão e reformas das Unidades Básicas de Saúde.

“Esta é uma medida emergencial que nós adotamos para dar mais conforto para os moradores da nossa cidade que sofriam com vias esburacadas, mas não é uma atitude definitiva. Muito em breve faremos o recapeamento completo das ruas de Coari”, afirmou o prefeito.

A previsão de entrega do pacote de obras que rendeu ao município quase 700 novos postos de trabalho é no próximo dia 2 de agosto quando Coari completa 85 anos.

