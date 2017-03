Operação Retomada cumpre 13 mandados de prisão em Rondônia e outros 4 estados

A Polícia Federal, através da Delegacia de Repressão a Entorpecentes e do Grupo de Investigações Sensíveis (GISE/PVH), deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Retomada visando desarticular uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas e lavagem de capitais em diversos Estados do país.

A investigação teve início no mês de julho de 2016, como continuidade dos trabalhos desenvolvidos nas Operações Nova Dimensão e Cardeal, através das quais também se investigava a prática de crimes semelhantes, com a prisão de diversos envolvidos e a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes e o sequestro de inúmeros bens.

Contudo, após a deflagração das referidas Operações Policiais, alguns integrantes do grupo criminoso continuaram em atividade, mesmo foragidos da Justiça, com a existências de mandados de prisão expedidos pela Vara de Delitos de Tóxicos de Porto Velho/RO.

As investigações possibilitaram identificar uma nova organização criminosa que agia de modo bastante semelhante àquelas desmanteladas em operações anteriores, com a remessa de consideráveis cargas de entorpecentes de Rondônia para outros pontos do território nacional, sobretudo para o interior do Pará e Maranhão, por via aérea, de onde seguiam por via terrestre para os pontos de distribuição.

O trabalho de inteligência da Polícia Federal

conseguiu identificar os principais responsáveis pelo transporte e posterior revenda das substâncias entorpecentes, em uma clara e específica divisão de tarefa entre os envolvidos. Ao longo das investigações foram apreendidos cerca de R$ 1.400.000 em espécie, valores estes que se destinavam ao pagamento de carregamentos de entorpecentes, além de aproximadamente 170kg (cento e setenta quilos) de cocaína, 4 fuzis de calibre .556, 02 pistolas e munições de diversos calibres. Em uma das ações realizadas pelo Comando de Operações Táticas da Polícia Federal (COT) em uma fazenda no interior do Estado do Pará foi possível realizar a abordagem à uma aeronave que estaria transportando em seu interior uma mala com valores superiores a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), além de armas de grosso calibre. Neste local, durante as buscas com o auxílio de cão farejador, foram identificados toneis enterrados ao longo da propriedade, onde os envolvidos escondiam as drogas adquiridas. Ao todo foram expedidos 13 (treze) mandados de prisão preventiva, 9 (nove) de condução coercitivas e 17 (dezessete) buscas e apreensões nos Estados de Rondônia, Maranhão, Pará, Mato Grosso do Sul e Paraná. Em razão dos altos lucros obtidos com a compra e venda de entorpecentes, o que pode ser verificado devido aos valores apreendidos durante as investigações, os alvos possuíam um esquema altamente organizado para a lavagem dos capitais ilícitos, mediante a compra de imóveis, aeronave, veículos, dentre outros bens de elevado valor. Visando atingir o patrimônio dos investigados, foram apreendidos diversos automóveis, alguns de alto luxo, e a aeronave utilizada para o transporte das drogas, sendo determinado, ainda, o bloqueio judicial das contas de 21 (vinte e um) alvos e de 02 (duas) empresas de “fachada” utilizadas para a lavagem do capital ilícito. Os presos permanecem à disposição da Justiça Estadual do Estado de Rondônia.