‘Operação Lava Jato’: confira o ensaio de mais três candidatas a Rainha do Peladão

Mesmo sem o japonês da Federal, a ‘operação Lava Jato’ chegou no Peladão e nosso repórter-fotográfico Evandro Seixas captou todos os detalhes das candidatas Sabrina Matos Leite, Gabriela Duarte e Kacilene Ribeiro

No ensaio desta semana, as candidatas à Rainha do Peladão Gabriela Duarte, Kacilene Ribeiro e Sabrina Matos foram enquadradas na nossa operação “lava-jato”. Muita água, sabão e um GT-R branco fizeram parte do cenário das fotos, realizadas no Lava-jato do Zé – Shangrilá.

Sabrina Matos, 21, é modelo, ring girl, e tem uma beleza de parar o trânsito. Ela está participando do concurso de rainhas pelo segundo ano, representando o time Favelinha Monte Sião. “Também os representei no ano passado, sou prima do presidente do time, e aceitei o convite dele, formando uma parceria firme”, disse ela.

Este ano, Sabrina espera chegar ainda mais longe do que ano passado, quando ficou entre as 24 finalistas. “Acredito que não entrei no barco porque tropecei no dia do desfile, torci o tornozelo, e isso influenciou. Desta vez, estou mais confiante, e espero entrar no iate”, afirma.

Com muitos seguidores nas redes sociais, ela afirma o segredo do sucesso. “Sigo dieta, no momento estou focando na musculação, mas luto jiu-jítsu, gosto de competir, e por isso muitas pessoas gostam de acompanhar minha rotina”.

Estreante no Peladão, a bela Kacilene Ribeiro, rainha do time Tigres do São José I, conta como veio parar na competição pela coroa. “A esposa do presidente do time conhece minha irmã e, através dela, conseguiu meu contato e me mandou mensagem me convidando”, disse.

Na abertura do Peladão, ela pôde sentir o que é participar do maior campeonato de peladas do mundo. “É algo impressionante. Foi bem legal, gostei bastante. Kacilene disse que entrar no iate do Peladão a Bordo seria uma experiência bem legal para ela. “Vou aprender bastantes coisas lá dentro e poder mostrar para o público quem eu sou”.

Gabriela Duarte, 22, cursa direito, é assessora jurídica, mas, também, blogueira, e já fazia parceria com a academia RM, até que foi convidada para representar o time. Como blogueira, ela disse que procura mostrar a moda do Amazonas aos seus seguidores. “O blog surgiu para que eu pudesse falar de moda, cabelo, maquiagem, cultura, e mostrar a todos que Manaus também tem tudo isso”, disse.

Perfil

Nome: Sabrina Matos Leite

Time: Favelinha Monte Sião

Idade: 21 anos

Altura: 1.65

Signo: aquário

Hobby: fazer musculação

Perfil

Nome: Gabriela Duarte

Time: RM Futebol Clube/CTK/Lab.S.J.Jr.

Idade: 22 anos

Altura: 1.56

Signo: capricórnio

Hobby: praticar esportes

Perfil

Nome: Kacilene Ribeiro

Time: Tigres do São José I

Idade: 24 anos

Altura: 1.54

Signo: câncer

Hobby: fazer musculação

