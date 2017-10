OPERAÇÃO FESTA SEGURA, NA XX EXPOHUMA 2017

A Polícia Rodoviária Federal com apoio da Polícia Militar do Amazonas e a Guarda Municipal anunciaram balanço positivo no combate à criminalidade e registros de acidentes ao longo dos dias de festas no município de Humaita. A *XX EXPOHUMA 2017* aconteceu nos dias 05, 06, 07 e 08 de outubro sem alteração.

A *PRF* apresentou números sem registro de acidentes nas rodovias fedaral *BR 23O E BR 319* o que é uma ótima notícia para todos nós. A *Polícia Militar* não registrou nenhuma ocorrência com feridos ou óbitos, e marcou presença firme ao longo dos dias de festas. A *Guarda Municipal* também fez balanço positivo segundo seu comando.

Então podemos afirmar o sucesso de nossas forças policiais na repressão e prevenção à segurança dos participantes da *XX EXPOHUMA* que se encerrou na noite deste domingo (08) com o show nacional da dupla sertaneja *BRUNO & BARRETO*.