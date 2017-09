ÔNIBUS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS É DESTRUIDO PELAS CHAMAS EM HUMAITÁ

Um incêndio de grandes proporções aconteceu no inicio da tarde deste domingo (03) em Humaitá, no bairro de São Cristóvão zona sul do município.

Segundo o motorista da empresa SERRA AZUL que é terceirizada da EUCATUR em Humaitá, o incêndio teve início no motor traseiro do ônibus que tinha chegado de Porto Velho e estava parado na garagem da empresa para limpeza para retornar as 16h00 novamente a capital de Rondônia.

O motorista relatou que após limpar o ônibus, se recolheu ao apartamento para descansar o que é normal quando chega de viagem. Ele detalhou que, algumas pessoas que passavam pelo local detectaram o inicio de chamas na oarte traseira do ônibus. O motorista disse que, tentou apagar as chamas com ajuda de vizinhos mas infelizmente nao conseguiu êxito e as chamas se alastraram rapidamente pelo ônibus que foi totalmente destruído pelas chamas. O fogo também atingiu uma residência vizinha, pertecente ao Pr. JOEL da Igreja do META.

Um caminhão pipa com água foi chamado para apagar as chamas no local mas infelizmente nada do ônibus pode ser salvo. Nao houve vítimas e os danos foram apenas materiais. Nao foi divulgado o valor dia prejuízos ocasionados pelo incêndio, mas pelo valor de um ônibus de grande porte da pra se imaginar que, mas de 250 mil foram consumidos em menos de 30 minutos.

O incêndio reacende a necessidade da implantação de uma unidade do corpo de bombeiros no município que há dezenas de anos tenta conseguir junto ao governo do estado um posto fixo doa bombeiros para atender casos como o que ocorreu na tarde de hoje.

Centenas de pessoas ficaram inertes assistindo as chamas destruir o ônibus da empresa de transporte SERRA AZUL.