ÔNIBUS BATE EM POSTE E TRÊS PESSOAS MORREM ELETROCUTADAS NA RODOVIA AM-010, EM RIO PRETO DA EVA

Pelo três pessoas teriam morrido eletrocutadas após o micro-ônibus em que viajavam ter se chocado contra um poste caído no meio da rodovia AM-010, km 90, no município de Rio Preto da Eva, a 78 km de Manaus.

“Um poste caiu na estrada e um ônibus passu por cima. O ônibus parou e começou a pega fogo, as pessoas começaram a pular pela janela e caíam em cima dos fios de alta tensão. Até agora não sabemos quantos morreram. O negocio tá feio lá.

Eles iam do Novo Remanso para o Rio Preto. Todos Testemunhas de Jeová.

Um carro não identificado colidiu com o poste de fibra e fugiu do local. O poste veio a tombar e os fios de alta tensão ficaram no meio da pista.

Então um microonibus que transportava pessoas Testemunhas de Jeová entrou em contato com os fios energizados.

No desespero das vítimas em sair do ônibus, 3 foram eletrocutados, 2 homens e uma mulher (ainda nao identificados)”.

Fonte: Portal do Zacarias

