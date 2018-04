ONDA DE FURTOS A PRÉDIOS PÚBLICOS, AUMENTAM EM HUMAITÁ

O município de Humaitá tem registrado uma onda de furtos a prédios públicos nas últimas semanas, até o momento, somente os ladrões têm levado vantagem, pois, nenhum foi capturado ou pêgo em flagrante delito. O mais recente ocorreu no prédio do IDAM nesta última quarta-feira (17) de onde levaram uma verdadeira mudança. É improvável que, elementos roubem bateria de 150 amperes que é pesada, 03 notebooks, 03 GPS, moto serras, máquina de bombear veneno e ninguém tenha visto, os elementos circulando com tudo isso pela madrugada não é verdade?

Na semana Santa tivemos a Creche Maria Bonfin, conhecida como “Mangabinha” furtada em material escolar, agora pouco tomamos conhecimento que, o Posto de saúde do bairro São Sebastião, também foi furtado, de onde levaram computadores, e teve suas portas do fundo arrombada.

Quem será a próxima vítima, pois, se os meliantes estão logrando êxito, os roubos e furtos só tendem a aumentarem futuramente. A polícia militar que faz um trabalho muito bom no combate ao tráfico de drogas e crimes, precisa da ajuda de nossa sociedade, precisamos denunciar ligando para 190 caso ocorra, qualquer movimento suspeito, não é comum ninguém fazer “mudança” durante a madrugada. É preciso todos nos conscientizarmos que, temos que colaborar com nossos policiais, para que não soframos o medo e a angústia de não podermos sair de casa, para não ser furtado.