ONÇA PINTADA É ATROPELADA NA BR 319

Um veículo da marca Volkswagen modelo gol de cor vermelho, atropelou uma onça pintada nas proximidades da entrada de LÁBREA na BR 319. O motorista contou que vinha de Manaus em direção a Humaita quando de repente uma onça pintada de aproximadamente 50kg cruzou repentinamente sua frente. O motorista contou que não deu tempo de desviar ou pelo menos parar seu carro antes de colidir com o animal. Apesar do trânsito intenso ao longo da rodovia esta foi a primeira vez que alguém atropelou um felino desta natureza.

Infelizmente é comum encontrarmos macacos, cótias e tatu mortos em consequência de cruzarem a estrada. Apesar do cuidado dos motoristas é eminente acidentes com animais silvestres durante viagem empreendimento dia pela BR 319.

Apesar da tentativa de salvar o animal atropelado os ferimentos foram fortes demais ocasionando a morte da onça após alguns minutos após o fato. O veículo foi bastante avariado e foi resgatado até a cidade de Humaita.

*As fotos postadas na rede social dizem que o animal foi atropelado no trecho Humaita Porto Velho, mas as características do asfalto desmentem essa possibilidade, pois é um asfalto antigo e no trecho citado não encontramos mais nada parecido com o que mostra as fotos.**