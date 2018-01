Omar rompe com Amazonino e já busca aliados para apoiá-lo ao governo

O senador queria que o governador confirmasse que não será candidato à reeleição nas eleições deste ano

Amazonino Mendes e Omar Aziz

Amazonino Mendes deve disputar a reeleição, o que desagradou Omar Aziz (Fotos: Divulgação)

Da Redação

MANAUS – O senador Omar Aziz (PSD), principal articulador da candidatura de Amazonino Mendes (PDT) ao Governo do Amazonas, na eleição suplementar de 2017, rompeu, recentemente com o governador e começa a chamar aliados para apoiá-lo nas eleições gerais de 2018, quando pretende entrar na disputa para o governo estadual.

O rompimento, segundo o ATUAL apurou, teria ocorrido porque Amazonino não confirmou a decisão de não disputar a reeleição, como foi acertado em 2017, na costura política feita entre ele e Omar.

De acordo com fontes ouvidas pelo ATUAL, Omar se reuniu na semana passada com o senador Eduardo Braga (PMDB) e com o deputado federal Alfredo Nascimento (PP), ambos presidentes regionais de seus partidos. Braga e Alfredo pretendem disputar vaga ao Senado e também buscam uma cabeça de chapa ao Governo do Amazonas.

Omar também tem chamado deputados que já foram aliados ou que se juntaram na composição que elegeu Amazonino no ano passado, inclusive prefeitos do interior do Estado. A pergunta que tem feito é: “Quem vai ficar comigo e quem vai ficar com Amazonino?”.

O senador pelo PSD também busca o apoio do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), que já disse que não disputará as eleições gerais se não for para o cargo de presidente da República. Por enquanto, o PSDB não tem candidato a governador, mas não está descartada uma candidatura majoritária do partido.

Histórico

Omar Aziz sempre esteve no grupo político liderado por Amazonino desde o início dos anos de 1990. Em 1992, Omar elegeu-se pela primeira vez a um cargo público, para a Câmara Municipal de Manaus, pelo PSL, o mesmo partido de Amazonino, que naquele ano foi eleito prefeito de Manaus.

Em 1994, Omar foi o deputado estadual mais votado, eleito pelo PPR, de novo o mesmo partido de Amazonino Mendes, que se elegeu governador do Amazonas pela segunda vez.

Dois anos depois, Omar foi candidato a vice-prefeito na chapa de Alfredo Nascimento (à época pelo PPB de Amazonino). Quatro anos depois, em 2000, a mesma chapa disputou e venceu a reeleição, Omar ficou apenas dois anos.

Em 2002, também por indicação de Amazonino, Omar foi o candidato a vice-governador na chapa de Eduardo Braga. Eleitos, os dois cumpriram o primeiro mandato e mantiveram a chapa nas eleições de 2006. Em 2010, Omar se tornou governador com a renúncia de Eduardo Braga, que deixou o cargo para disputar o Senado.

Em 2008, os dois estiveram em lados opostos no primeiro turno da eleição para prefeito de Manaus. Omar foi apoiado por Eduardo Braga e Alfredo Nascimento, mas não conseguiu passar para o segundo turno. Com isso, apoiou o antigo padrinho político na disputa contra o então prefeito Serafim Corrêa (PSB), que foi derrotado por Amazonino.

