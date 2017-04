Omar Aziz defende transferência de Secretaria da Pesca para o Mdic

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado promoveu uma audiência pública para discutir o assunto

O Senador Omar Aziz (PSD-AM) defendeu, na tarde desta quarta (5), a transferência da Secretaria de Aquicultura e Pesca para o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado promoveu uma audiência pública para discutir o assunto. Na avaliação de Omar, a mudança da pasta é positiva, pois permite uma articulação da produção maior dentro do setor pesqueiro.

“Sou favorável à mudança pois nossa experiência no Ministério da Agricultura não tem sido boa. Não adianta criar novos ministérios”, afirmou o Senador do Amazonas.

A ideia da mudança de Ministério é que a nova configuração ajude na alavancagem do setor, com valorização da pesca artesanal e incremento da indústria pesqueira, além de modernização tecnológica e mais fomento a todo o ciclo produtivo. Ainda na Comissão, Omar Aziz defendeu o recadastramento dos pescadores para o pagamento do seguro-defeso.

“O que vimos com a suspensão do defeso foi a pesca de peixes ovados. O Ibama acha que isso não interfere, mas é claro que interfere. É toda uma cadeia alimentar. Sou a favor do recadastramento para que todos aqueles que fazem jus ao pagamento, recebam por ele”, finalizou o Senador.

Uma nova audiência pública deve ser realizada, desta vez com a participação dos ministros das duas pastas.

fonte: portaldoamazonas.com