Odebrecht põe Arena da Amazônia e mais cinco na mira da Lava Jato

A Arena da Amazônia é um dos seis estádios construídos ou reformados para a Copa do Mundo de 2014 que serão investigados pela operação Lava Jato.

De acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), pesam suspeitas de irregularidades sobre esses estádios, que receberam investimentos bilionários.

O ministro Edson Fachin, relator da operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o encaminhamento das investigações para instâncias inferiores sobre o Maracanã, o Mané Garrincha, e as arenas Castelão, da Amazônia e Pernambuco.

A possível prática criminosa na construção da Arena Corinthians, o Itaquerão, será investigada pelo próprio STF. Em segredo de justiça.

Ex-executivo da Odebrecht, Benedicto Júnior disse que “houve um acordo da empreiteira com a Andrade Gutierrez para frustrar o caráter competitivo de processo licitatório associado à construção da Arena Amazônia.

Fachin já remeteu essas informações para Justiça do Amazonas, com cópia para a Procuradoria da República no Amazonas.

Foto: Reprodução/Secom