Obras do governo vão gerar 20 mil empregos, disse governador Melo

O governador José Melo (Pros), ao visitar canteiros de obras na manhã de sábado, dia 4, fez uma previsão otimista para quem está buscando uma vaga de trabalho.

Segundo ele, dois pacotes (educação e infraestrutura) vão abrir mais de 20 mil vagas diretas para contratação. Nesses setores, Melo anunciou que estão sendo investidos R$ 1,1 bilhão e R$ 1,5 bilhão, respectivamente.

Entre essas obras, algumas já em andamento, estão os anéis viários Sul e Leste, duplicação da estrada do Tarumã, avenida das Flores e construção e reforma de escolas.

Com o vice Henrique Oliveira e a presidente do Fundo de Promoção Social (FPS) e primeira-dama Edilene Oliveira, Melo também inspecionou a reforma dos barcos do programa Todos pela Vida, que integra vários setores do governo.

Segundo o governador, os investimentos na educação incluem a construção de 38 escolas novas no modelo padrão e 19 de tempo integral, além de outras obras.

Melo disse que só o pacote da área de educação vai exigir a contração de 15 mil trabalhadores diretos.

As vagas restantes viriam das obras de construção civil, como a duplicação das rodovias AM-10, no trecho de Manaus ao município de Rio Preto da Eva (a 80 quilômetros), e AM-70 (Manaus-Manacapuru, a 68 quilômetros).

Foto: Divulgação/Secom