OBRAS A TODO VAPOR

David Almeida imprimiu novo ritmo às obras no Estado

Em dois meses de gestão, completados neste domingo, dia 9 de julho, o governador David Almeida empreendeu ritmo de corrida, esporte que pratica, na maneira de governar. O exemplo mais claro é a rapidez com que vem tocando obras na capital e no interior do Estado.

Com recursos de financiamentos em caixa, vem acelerando obras de infraestrutura na capital, nas sedes e na zona rural dos municípios e empreendendo uma rotina de fiscal. O motivo? Botar as máquinas para trabalhar e, assim, gerar emprego, renda e fazer a roda da economia girar.

São pelo menos R$ 500 milhões em caixa, resultantes de financiamentos liberados ao Governo do Estado por instituições financeiras, como o Banco do Brasil, que está movimentando, aproveitando também a chegada do verão amazônico. “Assumi o governo com muitos recursos carimbados. Recursos que entraram nos cofres públicos e não podem ser usados a não ser pelo motivo que entraram. Então, vamos aproveitar a chegada do verão e acelerar as obras, colocar as máquinas para funcionar. Vamos movimentar esse dinheiro para gerar emprego e renda”, afirmou assim que assumiu o governo.

Desde então, tem cumprido a rotina de ir pessoalmente fiscalizar as obras. “Assim, aceleramos o processo e agilizamos a conclusão de obras importantes para a população”, diz o governador, que já esteve em 15 municípios –Manacapuru, Manicoré, Tapauá, Tefé, Carauari, Nova Olinda do Norte, Autazes, Urucurituba, Lábrea, Rio Preto da Eva, Tabatinga, Careiro Castanho, Anamã, Caapiranga e Parintins – na missão de fiscalizar e conferir o andamento dos trabalhos.

Asfaltamento de malha viária, recuperação e pavimentação de ramais e vicinais, construção de escolas de tempo integral, reformas de hospitais e escolas, além da conclusão dos campi da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) em algumas cidades são algumas das obras.

David tem indo semanalmente à Avenida das Flores, que está a todo vapor e ao canteiro de obras da duplicação da AM-070 (Manaus Manacapuru), no trecho que vai do quilômetro 20 ao 35, obras que ele quer prontas no fim de setembro.

UEA no interior – No interior do Estado, David Almeida também pretende concluir as obras de construção dos prédios da UEA, dentre eles o de São Sebastião do Uatumã, onde faltam apenas R$ 67 mil para finalização da obra. Em Tapauá, há a previsão de utilização de R$ 262 mil para que o prédio seja concluído. Para o prédio do anexo da UEA em Parintins faltam R$ 267 mil. O governador garantiu que irá obter esses recursos para concluir as obras.

Equilíbrio nas contas

Outro destaque da gestão é o ajuste nas contas e o equilíbrio fiscal, além da resposta rápida na resolução de questões prioritárias na saúde, educação e na segurança, acompanhadas pela transparência nos atos do Executivo.

Nas primeiras medidas, ainda em junho, David Almeida garantiu que o Estado vai economizar, em um ano, R$ 315 milhões com ajustes nos contratos da Casa Militar (R$ 12 milhões), Seduc (R$ 101 milhões) e Susam (R$ 202 milhões). A medida desta gestão, que já se estendem a todo o governo, é economizar recursos para investir em ações prioritárias que impactem na vida da população.

Resultados já podem ser vistos na Casa Militar, onde a despesa mensal com aluguel de aeronaves e embarcações reduziu 89%, alcançando uma economia de R$ 1.343.577,00 no primeiro mês.

Saúde

“Na saúde estamos redirecionando alguns contratos, diminuindo outros e chamando fornecedores para conversar. Também estamos pagando todos e publicando esses pagamentos no portal da transparência para que os trabalhadores das empresas contratadas saibam que se o patrão deles não pagar os salários não é responsabilidade do Estado e população não pode ser prejudicada”, diz David.

A lógica, segundo o governador, é otimizar custos e potencializar os recursos para poder investir naquilo que é prioridade para a população. As unidades estão sendo equipadas e abastecidas com medicamentos e insumos e as filas de espera por cirurgias, exames e consultas especializadas que já demoraram seis meses, um ano ou até mais, estão deixando de existir.

Educação

Na Educação, o Governo está tocando um pacote de obras para revitalização da rede de ensino de mais de R$ 1 bilhão planejadas para 2017 e 2018, que inclui obras já em andamento e outras licitadas ou em fase de licitação, a exemplo de 12 Centros de Educação de Tempo Integral (Cetis) no interior em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Na capital e no interior, escolas novas estão em construção, outras sendo reformadas e ampliadas.

Segurança

Na Segurança, as medidas de corte de gastos adotadas pelo Governo permitiram economizar recursos que vão viabilizar os pagamentos para o escalonamento e promoção dos policiais civis e militares. Segundo David Almeida, o recurso já existe, mas a assinatura do ato depende da Lei Eleitoral.

O Governo também está equipando a polícia, devolvendo boa parte da frota que estava em manutenção. Em dois meses, o Estado colocou nas ruas 68 viaturas quatro rodas e 60 motocicletas que estavam “encostadas”, além de entregar 50 novas viaturas e dois helicópteros. As forças de segurança no interior e na capital receberão ainda este mês novas armas e coletes que vão somar aos investimentos realizados pelo Governo na área de segurança.