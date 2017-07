O que se esconde atrás dos recursos ao STF para eleições diretas no Amazonas?

Após a liminar inicialmente confusa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, suspendendo as eleições suplementares e mantendo Davi Almeida como governador até que sejam julgados os recursos de mérito interpostos pelo governador cassado José Melo (Pros) e seu vice, Henrique Oliveira (Solidariedade), vários candidatos à eleição suplementar entraram com recursos buscando manter as eleições diretas.

Mas o que se esconde atrás de cada pedido? Uma eleição direta seria, normalmente, o que a população deseja. Mas não é bem esse o caso no Amazonas. Primeiro que essa eleição custaria aos já combalidos cofres públicos não menos que R$ 35 milhões para realizar o pleito. Com a suspensão, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas afirmou que já gastou R$ 6 milhões com os preparativos iniciais e não tem como arcar com as despesas decorrentes com a suspensão das eleições. Quem pagará a fatura? Nós, contribuintes, como sempre. Não sairá de fundo partidário e nem de doações milionárias de campanha.

Eduardo Braga (PMDB), ainda ressentido da derrota de 2014 e certamente cheio de dívidas de campanha, entrou com recurso para tentar manter a eleição direta. Quer, sem nem querer saber que a população o rejeita por estar sendo investigado na Operação Lava Jato e pode ser preso a qualquer momento, a exemplo do que aconteceu hoje com o ex-ministro Geddel Vieira Lima, ser preso, voltar a ser governador para cumprir promessas feitas nas eleições de 2014 a financiadores de campanha.

O deputado estadual Luiz Castro (REDE) também entrou com recurso para manter a eleição direta sob a desculpa de que é o correto e a população clama por isso para limpar as máculas deixadas por Melo. Mas não é bem assim. Ele sempre diz que o partido o quer candidato, quando na verdade é a sua vontade pessoal, não menos legítima. No fundo, quer uma projeção maior para garantir sua reeleição no que vem. Sem riscos de perder o mandato e em clara decadência entre a preferência dos eleitores, ser candidato seria uma vitrine para ganhar mais exposição.

José Ricardo (PT) também entrou com recurso, mas os interesses são mais do partido que dele mesmo. Sempre preterido em eleições majoritárias, ano passado disputou as eleições e ficou em sexto lugar. Repetindo a mesma fórmula do ano passado, escondendo o vermelho, a estrela, o número e os nomes de Lula e Dilma, no fundo quer abrir uma brecha para que tenha também eleição direta para presidente caso o presidente Michel Temer (PSDB) sofra impeachment ou seja cassado.

Em resumo, os interesses do povo amazonense são o último quesito na lista de pedido de que se faça eleição direta para o governo. Enquanto isso, a satisfação do povo com a gestão de Davi Almeida e a clara vontade de mudança nada importa para quem quer apenas aparecer.

Fonte: Portal dos Barés