O ‘novo’ prefeito de Humaitá

Estamos muito próximos de sabermos quem será o ‘novo’ prefeito de nosso município, faltando poucos dias para o encerramento das campanhas eleitorais de prefeitos e vereadores em Humaitá, já é possível notarmos o crescimento eleitoral de diversos candidatos que postulam uma vaga no legislativo municipal. No executivo municipal, também não é diferente, com a campanha nas ruas, os candidatos se destacam em vários pontos da cidade.

Três candidatos a prefeito de Humaitá estão disputando com força máxima nesta eleição, apesar de termos quatro candidatos na disputa, a reta final esta polarizada entre três candidatos que são: Herivaneo Seixas, Roberto Rui e Sidney Temo é preciso esclarecer que os candidatos Roberto Rui e Sidney Temo estão aptos na disputa com liminar, uma vez que, o juiz eleitoral do município indeferiu suas candidaturas.

Leia o que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ricardo Lewandowski disse ao ser interpelado sobre um candidato “ficha suja” que hoje tem uma liminar que garante que ele participe da eleição corre o risco de, se eleito, ter o diploma logo cassado?

Sem dúvida nenhuma. Se concorrer com uma liminar, ele pode se registrar, faz toda a campanha, mas por sua conta e risco. Se, futuramente, em uma decisão definitiva, chegar a uma conclusão de que ele não teria o direito de concorrer, ele perderia o seu mandato. A Lei da Ficha Limpa aumentou o número de candidatos que podem correr esse risco. (Correio Braziliense)

A corrida eleitoral em Humaitá deverá se tornar ainda mais intensa a partir desta semana, as reuniões e comícios prometem ficar ainda mais acirrados e com a presença maior dos eleitores que estão deixando para ultima hora sua escolha definitiva para prefeito e vereador. Os candidatos Herivaneo Seixas (PROS) e Roberto Rui (PMDB) apresentam maior volume de campanha e prometem embalar de vez nesta reta final. O candidato Sidney Temo também tem apresentado um crescimento significativo e pode surpreender nesta reta final.

QUEM VAI VENCER A ELEIÇÃO A PREFEITO DE HUMAITÁ?

Esta é a pergunta que trouxe você até aqui, é lógico com esta decisão depende única e exclusivamente de você eleitor, sua escolha vai ajudar seu candidato a vencer esta eleição, portanto é prematuro afirmar quem será o prefeito, embora há até quem aposte e se arrisque a dizer que…