O MUNDO NÃO SE ACABOU QUARTA-FEIRA

Existem várias maneiras de induzir você a acreditar em algo que você não queira, como vivemos um momento político, em que, todas as “lideranças” do município estão empenhadas em favorecer seus candidatos, realizei um simples anúncio na rede social facebook, para testar como seria a reação das pessoas, se houvesse algo inesperado em relação a nossa política local.

A rede social facebook faz parte do dia-a-dia das pessoas, é comum andarmos nas ruas, nos comércios, nos bares e lanchonetes, e observarmos o quanto utilizamos os smarts fones, sem nos importarmos com o que está em nossas voltas, acreditamos que é muito mais interessante observar o que rola na rede, que perdemos horas, para um bom papo e até mesmo uma descontração familiar.

Você deve estar louco para saber o porquê de tudo isso utilizando um anúncio no facebook com uma sugestão de pauta em que sugestiono o uso do patrimônio público, pela prefeitura neste período eleitoral, e simplesmente não postei o que anunciei…

Eis a questão

Trouxe você até aqui para mostrar que, nesta eleição, muitos amazonenses também foram e serão enganados neste pleito que ainda está em curso, onde mais uma vez, teremos que se render ao “velho grupo” político que se renova somente na forma de nos enganar, mas que na verdade permanecem do mesmo modo, como que numa troca de passe no futebol, em que um passa a bola para o outro até chegar ao gol!

Agradeço a cada um dos que aqui vieram, mesmo que apenas para conferir a pauta utilizada por mim na rede social facebook. Quanto aos comentários, confesso que me surpreendi e informo que li todos eles, pelos quais agradeço publicamente. Tudo na vida é um ensinamento e um aprendizado. Aos que acharam que o “leite acabou” rs rs rs com certeza não sabem de nada, obrigado pela atenção de todos!