O AGRONEGÓCIO GANHA FORÇA NA AGRICULTURA FAMILIAR DO AMAZONAS

Foi inaugurado no final da tarde desta quinta-feira no SHOPPING VIA NORTE onde a SEPROR junto com a ADS organizaram a 1a FEIRA CLIMATIZADA DA REGIÃO NORTE. Agora os consumidores de Manaus poderão de forma inédita levar para suas mesas, frutas e verduras, produzidas nas varzes, totalmente “in natura”, sem agrotóxicos valorizando a produção familiar de pelo menos 50 feirantes que todas as quintas-feiras estarão oferecendo sua produção no maior shopping de Manaus.

“O agronegócio se transformou no maior gerador econômico mundial, temos hoje, mais de 4 bilhões de pessoas que precisam se alimentar diariamente, em Manaus por exemplo, ja temos mais de 1,5 milhão de pessoas, pensando nisso o governador DAVID ALMEIDA, nos deu carta branca para o Sistema SEPROR junto com a ADS, IDAM, ADAF, IPAAM e todas as pastas que formam nossa produção, estao empenhados no sentido de alavancarmos nossa produção primária, dando a oportunidade do pequeno agricultor familiar, vender sua produção direto ao consumidor final, oportunizando o crescimento econômico destas famílias, tirando-as de suas propriedades, onde perdiam suas produções ou entregavam por um preço muito abaixo do que lhe é devido, para as feiras organizadas por nós”, afirmou Dedei Lobo, secretário de estado da Produção Rural do Amazonas. “Nossa vida ja mudou, agora nossa produção, está mais valorizada, e podemos finalmente vender diretamente aos nossos clientes, de forma organizada, higiênica, graças ao governo do Amazonas”, finaliza dona Jacira moradora da várzea de Iranduba.