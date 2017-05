Nove pessoas da mesma família são envenenadas em almoço de Dia das Mães

Um almoço que era para celebrar o Dia das Mães terminou em caso de polícia. Isso devido à suspeita de envenenamento por chumbinho.

Uma família do bairro do Vale das Pedreiras, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR), passou mal após almoçar neste domingo (14).

De acordo com familiares, o ex-namorado de uma das vítimas, conhecido por ‘Kiko’, é o principal suspeito de ter cometido o crime. Ele, inclusive, já tem passagem pela polícia em 2013 por receptação de mercadoria roubada. Já teria ameaçado a ex, Débora Regina Belo Soares, após o término do relacionamento.

Kiko teria ido à casa da vítima para envenenar o almoço do Dia das Mães, preparado pela própria Débora no sábado. A suspeita é de que tenha posto veneno no tempero colorau.

Débora, por sinal, teria passado mal ainda no sábado, mas os familiares não desconfiaram que fosse por causa da comida. Nesse domingo (14), após almoçarem, os nove membros da família foram socorridos, além de um gato que ingeriu o mesmo alimento e morreu.

Dos nove familiares, o caso mais grave é o da ex-namorada, Débora Regina Belo Soares. Ela encontra-se na emergência do Hospital da Restauração. As demais vítimas permanecem em observação hospitalar.

A Polícia recolheu provas a serem analisadas em prazo de até 30 dias. Segundo informações colhidas por um repórter da filial do SBT em Pernambuco, que esteve no local, os peritos recolheram um lençol, feijão, a galinha do almoço e o colorau usado para temperar. Além disso, os vômitos do gato, que morreu, e de duas pessoas também foram recolhidos.

Segundo o delegado Adyr Almeida, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os resultados dos exames no material apreendido devem sair em até 30 dias. O delegado disse estar considerando a hipótese de envenenamento, mas só deverá se pronunciar após os exames.

