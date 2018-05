NOVA OLINDA – QUADRILHA DE ASSALTANTES É PRESA AO TENTAREM ASSALTAR CORREIOS

Ângelo Augusto Tavares Pantoja, de 23 anos; Darison de Souza Ramos, 24; Eduardo Silva da Mota, 20; Huan Mendonça de Lima, 21; Ingrid Mesquita Cabral, 26; Janderson Oliveira Costa, 29; Pâmela Brenda Carvalho de Brito, 24, e Sérgio Barroso Nascimento, de 36 anos. Essa é quadrilha presa pela polícia no município de Nova Olinda do Norte, distante 135 quilômetros de Manaus, no momento em que tentava abrir buraco na parede da sede do Correios para roubar no último sábado, dia 19, de madrugada.

O grupo criminoso já vinha sendo seguido pela polícia depois de assaltar no último dia 3 de abril o hospital psiquiátrico Eduardo Ribeiro, em Manaus. Foram furtados R$ 124 mil em espécie do caixa eletrônico da instituição. Em seguida, o bando fugiu para o interior.

De acordo com a Polícia Civil, os assaltantes foram apanhados com as ferramentas que usavam para arrombar a parede do prédio, como espátulas de ferro, chaves de fenda e marretas.

As mulheres, Ingrid e Pâmela, tinham a função de alertar os comparsas sobre a aproximação da polícia. Na frente do Correios, fingiam estar namorando com dois membros da quadrilha, também presos.

Segundo o delegado Adriano Félix, o bando é autor de outros roubos na capital. Eduardo e Ângelo, por exemplo, foram identificados no assalto a um supermercado em abril, que lhes rendeu R$ 70 mil, e do roubo à agência dos Correios no bairro Alvorada, em 2017.

Fotos: Divulgação/Secom