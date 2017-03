NOVA MORTE NO TRANSITO – Ciclista é atropelado próximo ao Portal de Humaitá

Um acidente ocorrido no início da noite deste sábado (18) nas proximidades do Portal Rio Madeira registrou mais uma vítima com morte em nossa cidade, menos de 48 horas após nosso trânsito ter registrado outra morte em nosso município. O local em que o fato ocorreu é escuro e já havíamos anunciado em nossas páginas eletrônicas que um acidente poderia ocorrer a qualquer momento no local, o que infelizmente se confirmou na noite deste sábado.

Uma caminhonete modelo Toyota Hilux de cor preta, de propriedade de um empresário de nossa cidade, atropelou no início da noite deste sábado nas proximidades do Portal da cidade, um ciclista que era morador do Residencial Rio Madeira que fica localizado cerca de 07 km da cidade. O ciclista foi identificado pela alcunha de Edsom e também era conhecido pelo apelido de “FERRO”. A morte da vítima no local, reforça a necessidade de iluminar o trecho da BR 230 que é bastante escura e perigosa, pois o fluxo de moradores retornando as suas casas no período noturno é muito grande, e os riscos de um ‘novo’ acidente é eminente.

O prefeito de Humaitá Herivaneo Seixas (PROS) já anunciou a construção de uma nova estrada que ligará o Conjunto Rio Uruapiara ao Residencial Rio Madeira ainda este ano, porém a necessidade de sinalização, redutor de velocidade e iluminação do trecho da rodovia Transamazônica do trevo rodoviário do km 08 até o portal, deve ser priorizado pois, a velocidade, a escuridão, a falta de sinalização e o despreparo de ciclistas, motociclistas e motoristas podem colaborar para novas mortes, caso nada seja feito, para solucionar ou pelo menos amenizar a situação em que se encontra, nossa malha viária do entroncamento até a bola de entrada da cidade.