Nova agência dos Correios, será construída em Humaitá

O prefeito Herivaneo Seixas, esteve em Manaus nesta terça-feira, 17 de abril, onde , na Superintendência dos Correios, fez a entrega para Antonia Rebouças de Oliveira, superintendente estadual de Operações do Amazonas, do Título Definitivo do terreno que foi doado pelo município, após a aprovação da Câmara de Vereadores, para a construção da nova agência dos Correios, ao lado da sede da Prefeitura e da agência do INSS Digital.

A construção da nova instalação, além de oferecer maior comodidade aos usuários, gerará emprego e renda aos munícipes. “O interior sofre com a ausência dos Correios e a dificuldade na entrega de encomendas. Em Humaitá, nós ainda vamos gerar emprego, renda e oportunidades para empresários”, afirmou Herivaneo.