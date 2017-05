Notícia sobre morte de Amazonino é ‘boato’, diz assessor

Amazonino está internado no Hospital Sírio-Libanês, em SP, onde se recupera bem – Janailton Falcão

“A informação de que o ex-governador do Amazonas Amazonino Mendes (PDT) faleceu neste sábado (13), em São Paulo, é falsa”, a afirmação é de pessoas próximas ao político.

Desde a manhã de hoje circulam por meio de redes sociais boatos de que Amazonino, de 77 anos, faleceu no hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, onde passa por procedimentos médicos.

A mensagem diz ainda que o falecimento foi registrado às 15h. No entanto, não aponta as possíveis causas. O texto diz que as informações foram reveladas por meio da Central Nacional de Televisão (CNT), uma das principais redes de televisão brasileira.

A reportagem conversou, na tarde deste sábado, às 16h, por telefone com um dos assessores de Amazonino, major Otávio Júnior, que fez questão de destacar que “Ele está bem, apenas está em SP para ser submetido a exames”.

Pessoas próximas ao político se disseram surpresas com os ‘boatos’ que circulam na internet. Um boletim médico, divulgado pela unidade hospitalar, revela que o paciente recupera-se bem.

Isac Sharlon

EM TEMPO