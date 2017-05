NOTA OFICIAL DO GOVERNO DO AMAZONAS

A Secretaria de Comunicação informa que o governador do Amazonas, José Melo, se disse surpreso com o resultado do julgamento do processo de cassação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O governador disse considerar o resultado injusto, embora respeite a decisão da corte superior. “Recebi com grande surpresa a decisão do TSE, que considerei injusta, pois não pratiquei nenhum ato reprovável. Respeito a decisão e vou aguardar a publicação do acórdão”, declarou o governador José Melo. Neste momento o governador se reúne com os advogados para definir quais medidas serão adotadas.

