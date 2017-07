Nota de pesar do Governo do Amazonas

NOTA DE PESAR

O governador David Almeida lamenta com pesar o falecimento de Antônio Pacheco e expressa toda a sua solidariedade aos familiares e amigos. Pacheco faleceu neste sábado, 1º de julho, aos 89 anos. Militante na política amazonense e filiado ao diretório estadual do PMDB, Pacheco foi secretário particular e assessor do ex-governador e ex-senador Gilberto Mestrinho (PMDB), sendo reconhecido pela dedicação e lealdade ao amigo ao longo de uma vida inteira, inclusive quando Mestrinho esteve no Exílio. Discreto e competente, Pacheco também era reconhecido pela sua generosidade, cuidando da parte social e assistencial do político. Deixa um legado de amor e respeito e a admiração de todos os que o conheceram.