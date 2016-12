NOTA DE ESCLARECIMENTO – VEREADORES PODEM AUMENTAR SEUS SALÁRIOS?

HUMAITÁ – (AM) Não é o prefeito ou secretários que aprovam este aumento. Nem os eleitores, podem proibi-los de fazê-los, resta ao povo apenas reclamar, ou pressionar. Que fique bem claro, beleza?

Somente eles (vereadores) podem legislar sobre o assunto, precisam apenas seguir as regras que regem as leis. Aumentar pra R$ 15 mil reais é impossível, mas se quiserem, em comum acordo entre eles é claro, podem sim aumentar para ate 10 mil reais, desde que, não ultrapasse os 30% do salario dos deputados estaduais. O repasse do executivo ao legislativo é atualmente de 245 mil reais.

Toda essa onda de aumento de salário dos vereadores surgiu de uma informação, que viralizou nos grupos de whatsapp e facebook em que afirmam que os “vereadores de Humaitá” aumentariam seus salários que hoje é de R$ 6 mil reais, para R$ 15 mil reais.

Todo mundo voltou os olhos para os R$ 15 mil reais, e esqueceu-se de verificar se os parlamentares supracitados poderiam aumentar seus salários. Aí já da pra imaginar os comentários mais diversos sobre o assunto. Pois bem, os vereadores podem sim aumentar seus salários, desde que obedeçam as regras para que, não prejudiquem a casa de leis. O aumento ou não nos salários dos vereadores em nada prejudica a vida dos eleitores, só melhora a dos vereadores é claro!

A cada legislatura, ou seja, a cada quatro anos, os vereadores de todo o Brasil, reajustam seus salários baseado nas regras que devem ser seguidas por eles, por isso se cria uma comissão para verificar, estudar e planejar, o valor a ser reajustado. Para não cansar você leitor vou direto ao assunto. O repasse do executivo hoje da suporte para um reajuste salarial aos vereadores que podem variar entre R$ 10 mil e R$ 11,2 mil reais. Essa discursão é interna, ou seja, entre os vereadores.

O prefeito que vai assumir em janeiro, Herivaneo Seixas (PROS) o que ele menos quer é se indispor com os vereadores afinal, o que seria de um prefeito sem o apoio dos parlamentares. Herivaneo assinou documento com várias alegações e motivos, para não ser favorável ao aumento de salários de prefeito e secretários, afinal ele como executivo nada pode fazer para interferir nas decisões internas da câmara.

Se os vereadores aumentarem seus salários, não vai faltar remédio nos hospitais, não vai quebrar a prefeitura, não vai lascar com os funcionários municipais que já estão há 15 anos sem aumento, e muito menos o mundo vai se acabar. Só quem vai reclamar é o novo presidente da casa de leis, que já vai assumir sabendo que não haverá sobra de recursos, para se construir um novo prédio, ou um novo plenário.

CHAGUINHA DE HUMAITÁ