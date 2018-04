NOSSO MAIOR CRAQUE DE FUTEBOL, COMPLETA MAIS UM ANO DE VIDA!

Nosso mais famoso craque de futebol do sul do Amazonas, comemora hoje (24) mais um ano de vida, em companhia de amigos e familiares em sua terra natal. Com uma história de vida bonita, a ser contada mais adiante, IRINEY DOS SANTOS DA SILVA é filho do casal IRINEU GENEROSO DA SILVA e ALTAMIRA SANTOS DA SILVA, membro de uma família com mais quatro irmãos, Iriney Santos é o caçula…

Quem acha que o sucesso deste humaitaense chegou com facilidade precisa conhecer um pouco de sua história, o site acritica de Humaitá realizou um pequeno release para contar de forma reduzida, a trajetória profissional deste filho ilustre da maior cidade do sul do estado.

Iriney Santos saiu ainda jovem de Humaitá em busca de um “sonho”, se tornar um craque de futebol profissional. Em seu caminho, derrotou os obstáculos, o desânimo, os incentivos negativos focado em seu maior objetivo, se tornar um jogador profissional.

Iriney Santos lutou contra tudo para se tornar seu desejo realidade… Com humildade, chegou onde jamais imaginou, se tornou referência nos sonhos dos meninos de sua terra natal de onde nunca abandonou ou deixou de marcar presença. Na véspera do mes de maio em que Humaitá completará 149 anos, Iriney Santos já presenteou nossa terra altaneira com o melhor hotel do interior do Amazonas, e com uma das mais completas academias de ginástica da região. Hoje o craque que enfrentou as maiores estrelas do futebol mundial da atualidade, viveu o gramour do futebol espanhol por onde participou por mais 08 anos.

Após ter se aposentado do futebol profissional, nosso craque imortal, já está em nosso meio social, vivendo e investindo em nossa cidade… Por isso e por muito mais… Nossos parabéns especial ao nosso maior talento que hoje completa mais um ano de vida!

Feliz aniversário!