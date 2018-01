Nos pênaltis, Parintins vence Borba e conquista o título de campeão da Copa dos Rios de Futebol Master

Nos pênaltis, o time de Parintins venceu o de Borba pelo placar de 5 a 4 e conquistou o título de campeão da Copa dos Rios de Futebol Master. A partida, que no tempo regulamentar empatou em 2 a 2, foi realizada neste domingo (28/01), no Estádio Ismael Benigno, a Colina, localizado no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus. O evento, totalmente gratuito, contou com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), e reuniu um público de aproximadamente 250 pessoas.

Em uma partida acirrada, Parintins Master e Borba Master mostraram que estavam realmente sedentos pela vitória. Aos cinco minutos do primeiro tempo, Elielson Marinho, da equipe de Borba, abriu o placar, mas após uma reação rápida do time de Parintins, Ronni Franco, aos sete minutos, garantiu o empate. Em seguida, aos nove minutos, Parintins Master, de virada, aumentou o placar com Adson Torpedo. Foi então que, aos 25 minutos, Nunes empatou para o Borba Master, finalizando o primeiro período em 2 a 2.

O segundo tempo foi bastante disputado, com várias chances de gol. Entretanto, o placar permaneceu inalterado, e a decisão foi para a disputa de pênaltis. Com cinco cobranças para cada equipe, o Parintins Master conseguiu converter todos os gols, enquanto Borba perdeu um, com a defesa de Adson Torpedo. Placar final da partida em 2 a 2 e decisão nos pênaltis em 5 (Parintins) a 4(Borba).

Técnico do Parintins Master, Elber Azevedo agradeceu toda sua equipe por trabalharem juntos em prol da vitória no campeonato e enalteceu o time adversário pelo ótimo jogo. “A equipe de Borba é muito boa, tanto física quanto taticamente, e reconheço o quão difícil foi jogar contra eles, mas graças a Deus conseguimos vencer a partida. Nosso time jogou muito e conseguimos inclusive virar o placar no primeiro tempo. Estão todos de parabéns”, afirmou.

O responsável pela defesa que garantiu a vitória do Parintins Master, Adson Torpedo, agradeceu ao técnico pela oportunidade de jogar a partida e a todos os que acreditaram na equipe. “Graças a Deus conquistamos o título e tenho certeza que nosso município nos receberá calorosamente. Agora é levar essa alegria para Parintins e comemorar. Trabalhamos duro e essa é nossa maior recompensa”, disse.

Beethouven Leão, técnico do Borba Master, parabenizou a organização do evento e o apoio da Sejel, e reconheceu que mesmo sem a vitória, sua equipe jogou como campeã. “Fizemos o nosso trabalho e ninguém pode tirar o nosso mérito. Sabemos que pênalti é uma loteria, pois qualquer um pode ganhar, uma vez que a sorte é um dos principais aliados. Mas bola pra frente e vamos nos preparar para a próxima edição e, se Deus quiser, trazer o título para o município de Borba”, afirmou.

Destaque da equipe Borba Master, o jogador Aderba, de 53 anos, garantiu que a equipe está com a sensação de dever cumprido e destacou a qualidade do duelo coma equipe adversária. “O jogo foi muito bom. Trabalhamos duro pelo título, mas infelizmente a vitória não veio. Vamos nos preparar mais e voltar melhores para que, na segunda edição, a taça viaje conosco para nosso lar. Agradeço a toda a torcida, que sempre nos apoiou e à todos os que nos apoiaram nesta competição”, afirmou.

