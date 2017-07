Nomes de vitimas de queda de avião foram divulgadas

A Polícia Militar identificou os ocupantes do avião mas a informação não foi confirmada pelo Instituto Médico Legal (IML)

Na foto Alexandre Rochinski, o piloto Marcos Jardim e os os funcionários do Ibama Sebastião Junior, de Roraima, Olavo Perim do Espírito Santos (Foto: Arquivo pessoal)

Os tripulantes da aeronave modelo Cessna 210 da empresa Paramazônia que caiu no município do Cantá em Roraima na manhã desta segunda-feira (03) tiveram seus nomes divulgados.

Estavam no avião, o piloto da empresa Paramazônia Marcos Jardim e os funcionários do Ibama Sebastião Junior, de Roraima, Olavo Perim do Espírito Santos, e Laslo Macedo de Carvalho de Santos em São Paulo, além de Alexandre Rochinski, que era do Ibama de Florianópolis.

Um dos passageiros sobreviveu e está internado no Hospital Geral de Roraima (HGR) com 50% do corpo queimado em estado grave mas sua identidade ainda não foi confirmada pelo IML (Instituto Médico Legal) em Roraima.

A Polícia Militar que está cuidando do caso identificou o sobrevivente como Alexandre Rochinski mas os funcionários do Ibama que estiveram no hospital disseram que o sobrevivente era Laslo por conta da altura. Apenas um dos dedos estava em condições de ter a digital retirada para identificação.

Segundo relatório de ocorrência policial feito no local do acidente, o avião levantou vôo e poucos metros depois caiu, colidindo em algumas árvores que estavam próximas a pista. Após a queda, os funcionários da empresa que estavam no hangar correram do local e ouviram gritos.

O sobrevivente teria aberto a porta do monomotor e pulou sem saber em que altura estava. Ele foi socorrido por duas técnicas de enfermagem que aguardavam para embarcar em outro vôo e de imediato foi levado para o hospital.

Outros funcionários da empresa ainda tentaram conter o fogo com extintores de incêndio, o que não foi possível por conta da proporção das chamas. O avião ficou completamente destruído.

Esse é o segundo avião da empresa Paramazônia que cai em menos de duas semanas em Boa Vista.

A empresa fez um pronunciamento oficial dizendo que lamenta as mortes e que o avião estava com revisão e manutenção em dias, assim como a licença de aviação do piloto.

O Exército informou que a aeronave havia sido locada para transporte de pessoal para a área de operações, onde está sendo realizada a operação Curare VIII. “As informações sobre o acidente estão a cargo da empresa contratada” disse o Exército.

Fonte: folhabv.com