Nomeações que não passaram pelo crivo do governador estão todas suspensas

Em ofício circular nº 007/2017 – GE, datado do dia 20 deste mês, o então governador em Exercício, Bosco Saraiva, comunicou a toda a equipe de primeiro e segundo escalão do governo que as nomeações para cargos comissionados dos órgãos e entidades do Poder Executivo estavam suspensas.

Por coincidência ou não, o comunicado veio justamente após que Bosco Saraiva nomeou 115 pessoas para atuarem na secretaria de Segurança que acumula com o cargo de vice-governador.

Nos bastidores da política comenta-se que a ordem partiu do próprio governador Amazonino, irritado e insatisfeito com o volume de nomeações sem que as mesmas passassem pelo crivo do mesmo.

Para justificar a intempestiva decisão, que manifestou aos secretários de governo, Bosco Saraiva ressaltou que a medida foi adotada “de par com a necessidade de planejamento para o ano vindouro.

Bosco Saraiva não convenceu – dizem os mais íntimos do poder -, mas nomeação mesmo só após ulterior deliberação.

Os pedidos de nomeação que já tramitavam na Casa Civil foram todas desconsideradas.