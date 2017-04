No duelo de rubro-negros, Fla bate Atlético-PR e assume ponta do Grupo 4

No primeiro encontro de brasileiros na Libertadores 2017, Flamengo e Atlético-PR tinham em comum muito mais que as cores rubro-negras. Com desfalques importantes, ambos buscavam uma vitória para ter tranquilidade na fase de grupos. Diante de um Maracanã lotado, com direito a mosaico 3D lembrando o título de 1981, o Fla encaminhou o triunfo com gols de Guerrero e Diego nos primeiros minutos, mas viu o Furacão descontar com Nikão no segundo tempo e ensaiar uma busca pelo empate. No fim, conseguiu segurar o placar de 2 a 1, para alívio dos quase 60 mil torcedores que compareceram ao estádio.

PANORAMA

Com a vitória sobre o Atlético-PR e o empate entre Universidad Católica e San Lorenzo na outra partida da noite, o Flamengo assumiu a liderança isolada do Grupo 4 com seis pontos. O Furacão é o terceiro, com quatro pontos, um a menos que o time chileno. Os argentinos estão na lanterna com apenas um. Fla e Atlético voltam a se enfrentar no dia 26/04, pela quarta rodada.

destaque

PÚBLICO E RENDA

Público pagante: 53.389

Público presente: 58.558

Renda:R$ 3.336.297,50