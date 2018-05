Natural de Itacoatiara, amazonense Mayra Dias é coroada Miss Brasil 2018

Vinicius Leal e Laynna Feitoza Manaus (AM)

A amazonense Mayra Dias, de 26 anos, recebeu o título de mulher mais bela do País durante cerimônia realizada na noite deste sábado (26) no Riocentro, famosa casa de eventos na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Jornalista e apresentadora de TV, Mayra é natural do município de Itacoatiara. O segundo lugar foi para Isabel Santos, do estado da Bahia; e o terceiro para a Teresa Santos, Miss Ceará.

Com o feito, Mayra se torna a segunda amazonense da história a receber a coroa do Miss Brasil. A primeira foi Terezinha Morango, em 1957, natural de São Paulo de Olivença e que também foi a vice Miss Universo daquele ano. “Agora mais do que nunca é trazer o Miss Universo para o nosso País. Vou comemorar”, disse Mayra, logo após a coroação, durante entrevista.

Mayra fez uma participação louvável durante todo o concurso. Além do título de Miss Brasil, Dias também ganhou o título de Miss Popularidade – miss que se integra ao top 15 mediante votação do público pela Internet – e Miss Fotogenia, definido pelo fotógrafo Jorge Bispo, famoso por clicar celebridades como Bruna Marquezine, Chay Suede e Cleo Pires.

“Eu acho que, além da beleza, ela tem uma cara interessante, uma expressão marcante. Ela é super carismática e não tem uma beleza óbvia. Ela tem uma coisa diferente”, justificou Bispo, sobre sua escolha. A prova de fotogenia fez parte do Desafio da Fotografia, que aconteceu durante o período de confinamento das misses a anteceder o concurso, também no Rio de Janeiro.

(Mayra e as candidatas de outros estados durante as fotos do Desafio de Fotografia)

Emocionado, o coordenador do Miss Amazonas, Lucius Gonçalves, afirma que não poderia ter recebido melhor presente para celebrar os seus 10 anos à frente do concurso. “Estou fazendo 10 anos de coordenação com uma coroa cheia de brilhantes, na cabeça de uma das mulheres mais lindas do Amazonas e agora, do Brasil. A mulher mais linda do Brasil saiu do Amazonas e o melhor de tudo é que vamos estar lá no Miss Universo. O Amazonas está em festa”, colocou Lucius à reportagem.

Gonçalves aponta que Mayra é uma miss muito preparada, articulada e focada, o que a fez perseguir o sonho de ser miss até conseguir. No passado, a morena havia disputado o Miss Amazonas 2011 e 2012, mas não obteve sucesso. “Isso que eu acho que resultou nessa coroação dela como Miss Brasil e da minha coordenação. O mérito é todo dela, que é uma mulher determinada e não desistiu de um sonho. Pela terceira vez ela tentou o Miss Amazonas e tentou no momento certo. Com 26 anos, ela virou Miss Brasil”, complementa ele.

História

A itacoatiarense Mayra Dias já disputou outros concursos de beleza e ficou em terceiro lugar, representando o Brasil, no Reina Hispanoamericana 2016. “Os concursos me ajudaram a me tornar uma mulher mais segura, confiante, disciplinada e consciente do meu papel na sociedade”, disse, no último sábado (26), em entrevista exclusiva ao acritica.com neste sabado (26).

Mayra é pós-graduada em Assessoria de Imprensa, técnica em Rádio e TV e apresentadora de um programa local em Manaus. Assim como o vasto currículo, a experiência dela no mundo miss é invejável. Dias também foi finalista do Miss Mundo Brasil 2015. Agora, como Miss Brasil, ela deve se mudar para São Paulo, para atender aos compromissos da atual detentora do concurso: a marca Be Emotion, da Polishop.

Amazônidas

(Após coroação, Mayra e Vivian posam com a bandeira do Amazonas)

2018 é o ano em que muitas nortistas tiveram êxito em seus projetos. Uma delas, a amazonense Vivian Amorim, que é atualmente repórter do Vídeo Show, é uma das pessoas que mais vibraram com a vitória de Mayra Dias no Miss Brasil. Ela estava no Riocentro acompanhando de perto o desempenho da conterrânea.

Antes de ser vice-campeã do BBB18, Vivian foi Miss Amazonas 2012, e chegou ao Top 10 do concurso nacional. “É nosso! É do Amazonas! Parabéns, mana! Estou muito feliz e orgulhosa. Obrigada a todo mundo que votou. A Mayra entrou no top 15 pelo voto popular e agora é a nossa Miss Brasil! Que venha o Miss Universo!”, celebrou.

Outra nortista de destaque que se pronunciou sobre a vitória da Miss Amazonas foi a campeã do BBB18, a estudante acreana Gleici Damasceno. Celebrada por sua trajetória coerente dentro do reality show, Gleici escreveu, em uma foto no Instagram de Mayra, os dizeres “Mulher nortista!”.

fonte: acritica.com