Não pode ir às urnas? Saiba como justificar o voto nas eleições suplementares

O primeiro turno acontece no dia 6 de agosto e aquele que não puder votar tem até 60 dias para regularizar a situação

O primeiro turno da eleição suplementar para o cargo de Governador do Estado do Amazonas acontece no dia 6 de agosto. Quem não puder comparecer, deve justificar sua ausência em até 60 dias, afirma o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), Messias Augusto Andrade.

De acordo com ele, poucas coisas mudam neste caso de eleição suplementar, contudo, ele recomenda agilidade aos eleitores faltosos que desejem justificar a ausência. “Orientamos que os eleitores procurem fazer a justificativa no dia seguinte à eleição, ou seja, já na segunda-feira, visto que, por ser suplementar, não estaremos com toda a equipe de plantão”, disse ele.

Segundo ele, os eleitores que estiverem no Amazonas poderão justificar o voto no mesmo dia do pleito, no cartório eleitoral mais próximo. “Os que estiverem fora do Estado, podem justificar apenas a partir do dia seguinte, também no cartório eleitoral mais próximo”, afirmou o diretor-geral.

A regra vale também para os eleitores que estiverem no exterior. “Para quem estiver fora do Brasil, apenas a partir de segunda-feira, nas embaixadas”, concluiu ele, ressaltando que para fazer a justificativa basta levar um documento original com foto e pagar a taxa de R$ 3,51.

Determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após cassação de José Melo e Henrique Oliveira, em maio deste ano, nove candidatos concorrem ao cargo neste primeiro turno. Já o segundo turno, se houver, ocorrerá no dia 27 de agosto.

