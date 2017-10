Nacional e Flamengo de Masters se enfrentam na Arena da Amazônia

acritica.com

As equipes masters de Flamengo e Nacional entrarão em campo para disputar o “Jogo das Torcidas”, no dia 14 de outubro, às 17h, na Arena da Amazônia, localizada na avenida Constantino Nery, 3637. Para assistir ao encontro histórico com feras, que deixaram suas marcas nos gramados, basta adquirir o ingresso no site guicheweb.com.br/NacxFlaMasters, nos valores de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Crianças menores de 3 anos não pagam ingresso.

Estão escalados pelo Flamengo, jogadores de várias épocas como Rondinelli, o Deus da Raça; Adílio, Andrade, Júlio Cesar – Uri Geller e Claudio Adão. Além deles, também completarão o time do “Manto Sagrado”, Nélio, Marquinhos, Jorginho, Bigu, Delacir, Nélio, Zé Carlosm Uidemar e Piá. Pelo Nacional, estarão na disputa, Murica, Fernandinho, Armando, “Falcão do Norte”, Maurinho, Paulo Galvão, Jason, Bendelack, Marinho, Macapá e Sergio Duarte.

O evento está sendo organizado pela empresa Gênesis Marketing do ex-lateral do Botafogo, Josimar.Ao falar sobre o valor simbólico cobrado para a partida, Marinho Macapá, uma das estrelas do Nacional, comenta que o preço contribui para que as famílias compareçam em peso ao estádio, com as famílias.

“É uma oportunidade única para rever grandes ídolos do passado”, disse, ao comentar que esta é um momento ideal para apresentar às feras, que já saíram de campo. Para fazer bonito na disputa, Macapá revela que ainda haverá mais dois treinos com a equipe, até a data do espetáculo dos gramados. “Estamos com o ritmo de treinos habitual, que serve tanto para nossos amistosos, quanto para esse jogo másters”.

Macapá comenta que este será o segundo jogo de estreia do time Nacional Masters e destaca que será uma sensação gratificante enfrentar uma das equipes com maior torcida na capital amazonense. “Já temos contato com a equipe adversária. Sempre conversamos com eles, após os jogos. Será um prazer rever e jogar contra Rondinelli, Adílio e Nélio”, acrescentou.

Serviço

O quê: Jogo das Torcidas – Flamengo Master e Nacional Master

Quando: 14/10

Horário: 17h

Onde: Arena da Amazônia

Ingressos: guicheweb.com.br/NacxFlaMasters, nos valores de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Pontos de venda: Lojas oficiais do Flamengo, no Carrefour de Flores e Shopping Via, Norte bilheteria da Amadeu Teixeira e sede do nacional futebol clube

Informações: 99111-0111.

*Com informações da assessoria de comunicação.

