NA FESTA DO CUPUAÇU EM PRESIDENTE FIGUEIREDO QUADRILHA DE BLINDADAS ESPECIALIZADAS EM METER A MÃO NOS CELULARES DOS FOLIÕES FORAM PRESAS EM FLAGRANTE.

Com atitudes suspeita detectada pelas câmeras de monitoramento do Centro Integrado De Comando e Controle (CICC), ajudaram a Policia Militar a prender uma quadrilha formada por nove elementos (especialistas no furto de celulares).

As câmeras de segurança detectaram o exato momento em que os indivíduos se desfaziam dos chips dos aparelhos celulares roubados em plena Festa do Cupuaçu.

A Policia Militar foi acionada e os indivíduos foram presos em flagrante portando 8 aparelhos.

A quadrilha é formada em sua maioria por mulheres, veja a lista dos suspeitos apreendidos:

Suelem Luz da Costa – 23 anos

Carla Aparecido Silva do Nascimento – 23 anos

Elisangela de Souza Silva – 27 anos

Ane Milena dos Santos – 24 anos

Rosiane Lira da Silva – 19 anos

Mikaelly da Silva Protrazio – 21 anos

Rayane Gato de Menezes – 24 anos

Thiago Coritina de Souza – 26 anos

Gilson da SilvaEvangelista – 28 anos

Todas são de Manaus