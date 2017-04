MULHER E FILHO DO PRESIDENTE DO PARTIDO PHS MORREM EM ACIDENTE

Bahia – Segundo a Polícia Rodoviária o carro em que Lorena estava capotou e colidiu em uma carreta. O filho mais novo do casal morreu no local do acidente.

Bahia – A mulher e o filho do presidente estadual do Partido Humanista da Solidariedade (PHS) na Bahia, Júnior Muniz, morreram em um grave acidente de trânsito. Lorena Muniz e o filho de 4 anos morreram e o outro filho do casal, de 8 anos, que também estava no veículo, sobreviveu. O acidente aconteceu por volta das 20h30 de terça-feira (11) no km-8 da BA 099 (Estrada do Coco), após o acesso do condomínio Busca Vida, na região de Catu de Abrantes, em Camaçari.

Logo após a colisão, Lorena chegou a ser levada para o Hospital Menandro de Faria, em Lauro de Freitas para estancar uma hemorragia e logo depois foi transferida para o Hospital do Subúrbio, onde chegou a passar por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo registro feito pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) o carro em que Lorena estava – um Renaut de placa NZO 3854 – capotou e colidiu em uma carreta de placa MZB 2926. Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária e 59ª CIPM foram acionadas após o acidente. “Os policiais militares isolaram o local e disciplinaram o trânsito para facilitar o trabalho dos prepostos da concessionária CLN que no momento prestavam socorro a dois dos três ocupantes do carro e, em seguida, foram levados para o Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas. A terceira vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local”, afirmou e PM, em nota.

O filho mais novo do casal, Bernardo, morreu no local do acidente. O mais velho, segundo informações de assessores do político, ainda está internado em observação em situação estável. O enterro de mãe e filho acontecerá às 17h desta quarta-feira (12) no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador.

Em postagem recente uma rede social o presidente do PHS escreveu uma declaração para Bernardo, o filho que morreu, quando ele fez aniversário. “Agradeço tanto a Deus por ter me dado você: a alegria mairo que possuo e o motivo da minha felicidade! Não há nada na vida mais importante que você, minha criança, e tudo que eu faço é pensando na sua felicidade (…) Desejo que você continue a ser essa criança amiga, doce e cheia de saúde, que leva alegria por onde vai e conquista a amizade das pessoas”. Os carros envolvidos no acidente foram levados para perícia, segundo informou a PRE.

Júnior Muniz é presidente estadual do partido humanista e também assessor do gabinete da prefeitura de Salvador. “Eu fiquei consternado hoje quando soube das mortes. Ele é assessor do vice prefeito Bruno Reis e um colaborador direto nosso, inclusive vou estar presente no enterro hoje, às 17h. Uma morte trágica e eu como pai posso assegurar que talvez não exista dor maior no mundo do que essa. A única coisa que podemos fazer é levar uma palavra de amizade e conforto aos familiares”, afirmou o prefeito ACM Neto durante visita que fez no bairro de Vila Canária na manhã desta quarta-feira (12).

O vice-prefeito Bruno Reis, que também estava em Vila Canária, destacou que era amigo de Júnior que estava trabalhando com ele diretamente no gabinete há dois meses. “É uma tristeza. Foi uma fatalidade, um desastre. Estou muito sentido. Estamos dando apoio para ele e sua família. Estamos pedindo a Deus que conforte o coração dele. Lamento muito e peço a Deus”, lamentou Reis.

Fonte: newsrondonia.com