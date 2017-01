Mudança na cúpula da PM: sai o coronel Augusto Sérgio e assume David Brandão

A mudança na cúpula da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) não foi a única na área da segurança pública promovida pelo Governo do Estado. Nesta segunda-feira (16), o coronel Augusto Sérgio Ferias deixou o posto de comandante da Polícia Militar e será substituído pelo também coronel David de Souza Brandão.

O novo comandante é de uma família de policiais militares. O pai dele, Antônio Brandão, foi comandante da PM, e os irmãos – Cláudia Brandão e Antônio Brandão Filho – também integram o quadro da Polícia Militar. O coronel David é formado em Direito e possui 29 anos de trabalho na corporação: ingressou na PM em 1988 e desde 2014 ocupava o cargo de secretário Executivo Adjunto da Casa Militar do Governo do Amazonas.

Antes disso, Brandão foi chefe da assessoria de segurança institucional do Ministério Público do Amazonas (MP-AM), comandante da Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atende a parte de bairros da Zona Sul de Manaus, como Aleixo, São Francisco, além de ter sido comandante da Companhia de Trânsito do Batalhão de Trânsito da PM.

Outras mudanças

O subcomando da Polícia Militar do Amazonas também terá alterações. A vaga ocupada pelo coronel Euler Cordeiro passa a ser do tenente-coronel Walter Rodrigues Cruz, que comandou o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) na gestão do então prefeito Amazonino Mendes. O coronel Domingos Sávio de Souza fica no cargo de Chefe do Estado Maior da PM.

As mudanças deverão ser formalizadas com publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda (16), que circula amanhã. Até o momento ainda não há um nome para ocupar o Comando de Policiamento Especial (CPE), cuja vaga era do tenente-coronel Cleitiman Coelho, que foi nomeado para ser o titular da Seap.