Muçulmanos chegam a Iranduba (AM) e chamam a atenção de moradores

Os mulçumanos chegaram nesta quinta-feira, na linha de ônibus Iranduba-Manaus

DEAMAZÔNIA IRANDUBA, AM -A chegada de um grupo de mulçumanos, no município de Iranduba ( a 25 quilômetros de Manaus), na Região Metropolitana, chamou a atenção dos moradores. Nas redes sociais, nas esquinas e nos grupos de whats App não se falava em outra coisa.



Os mulçumanos chegaram nesta quinta-feira, na linha de ônibus Iranduba-Manaus e se deslocaram a pé por alguns pontos da cidade.

O Portal DeAMAZÔNIA apurou que, em 2012, foi inaugurado, em Manaus, o Centro Islâmico do Amazonas (CIAM), local que funciona a Mesquita, localizado na rua Ramos Ferreira, no Centro da capital amazonense.

A comunidade muçulmana possui ainda um site no Amazonas www.islamismoam.org.br, porém, está desativado e também conta nas redes sociais. Mas, no facebook a ultima postagem foi em 2014 e no twitter em dezembro de 2016. E não fornece nem um meio de contato.

