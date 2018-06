MPF diz que ex-alunos de faculdade que fornecia diplomas falsos não podem aproveitar estudos

Os ex-alunos da entidade Ciperon/Norte Educacional não poderão fazer o aproveitamento de créditos de disciplinas de cursos de graduação, cursadas da instituição, para outras faculdades. O alerta foi feito pelo Ministério Público Federal (MPF) em Rondônia, por conta de informações divulgadas pela faculdade Fatec nas redes sociais, dando falsas esperanças aos estudantes a respeito de aproveitamento de estudos, o que não poderá de fato ocorrer.

A entidade Ciperon/Norte

Educacional ministrava cursos de graduação e pós-graduação em diversas localidades de Rondônia e Amazonas, sem o credenciamento e autorização do Ministério da Educação (MEC). Por esta razão, o MEC não reconhece os diplomas expedidos, os cursos oferecidos e a própria carga horária ministrada. Com isso, não é possível ter aproveitamento de créditos de disciplinas dos cursos ministrados pela Ciperon/Norte Educacional.

A emissão fraudulenta de diplomas de curso de graduação e pós-graduação em Rondônia foi alvo da Operação Apate, realizada em 2017, pelo Ministério Público do Estado.

O MPF processou a Ciperon, pedindo à Justiça que a faculdade fosse proibida de retomar suas atividades e de fazer convênios com instituições credenciadas pelo MEC. A ação é a de número 1000011-64.2017.4.01.4102 e pode ser consultada no site da Justiça Federal, na seção do Processo Judicial Eletrônico (PJ-e).

