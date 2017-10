MP quer transferência de vereador acusado de pedofilia e de pagar propina para sair da cadeia à noite, no AM

O Ministério Público pediu a transferência do vereador Altenor de Lima Barbosa , preso na cidade de Jutaí, suspeito de abusar sexualmente e engravidar uma menina de 13 anos. Dessa vez, ele é acusado de pagar propina para policiais militares para sair da cadeia durante a noite.

A Rede Amazônica aguarda posicionamento do Comando da Polícia Militar sobre a denúncia envolvendo policiais lotados na delegacia da cidade.

Além do vereador, o filho dele, Andrei dos Santos Barbosa , e o ajudante Rosiberto Ferreira Trajano, que também estão presos na delegacia do município, estavam saindo da cela durante à noite, segundo a denúncia.

De acordo com o MP, eles se aproveitavam do horário em que apenas dois policiais militares tomavam conta do prédio.